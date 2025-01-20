Kar Havanın Olumsuz Etkisi

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Trabzon, Gümüşhane ve Giresun'da soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Trabzon'da sahil kesiminde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar ve fırtınaya bıraktı.

Kar nedeniyle Çaykara, Şalpazarı ve Düzköy ilçelerindeki 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Kürtün ilçesindeki 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede il özel idaresi, karayolları ve belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

-Giresun

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle Alucra'da 34, Dereli'de 2 olmak üzere 36 köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.