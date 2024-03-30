Kar Kaplanları İftarlarını Kar Üzerinde Açtı

Güncel

Kar kaplanları iftarlarını kar üzerinde açtı

MUŞ - Muş'ta kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu alternatif Üçevler grup köy yolunda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri iftarlarını kar üzerinde yaptı.

Muş'ta kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu alternatif Üçevler grup köy yolunun açılması için 7/24 esasına göre çalışan ekipler, seçim günü vatandaşların rahat bir şekilde oylarını kullanması için adeta zamanla yarışarak iftarlarını kar üzerinde yaptı.

10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı ve köylülerin alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunu açmak için gece gündüz çaba gösteren ekipler, yaklaşık 3 aydır kapalı olan ve kar tabakasının oldukça sertleştiği yolda ilerlemekte güçlük çekse de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Çiftçi, seçim günü vatandaşların rahat bir şekilde oylarını kullanması için zamanla yarıştıklarını ifade ederek, "Ekiplerimiz 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor. Arkadaşlarımızla birlikte iftarımızı kar üzerinde açtık. 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı ve köylülerin alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunu açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu yol haricinde şuan iki yolumuz açık. Vatandaşlarımız seçimde bu kısa yolu kullanmak istemelerinden dolayı yol açma çalışmamız devam ediyor. 3 gündür çalışıyoruz. Seçime yetiştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların daha rahat hizmet ağına ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Muş İl Özel İdaresi Saha Amiri Lezgin Dinçer, 7/24 esasına göre çalışarak yolları açmaya devam edeceklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın daha rahat hizmet ağına ulaşması için 7/24 saat esasına göre çalışarak yollarımızı açmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımıza aralık vermemek için iftarımızı kar üzerinde açtık. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede tipi nedeniyle çalışmalarımız güçlükle devam ediyor. Vatandaşlarımızın çoğu merkezde oturuyor. Bu vatandaşlarımız köylerine giderek rahatlıkla oylarını kullanabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.