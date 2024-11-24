Kar küreme aracı devrildi, 2 yaralı

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Karabük'te kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük-Ovacık kara yolunda seyreden Karayolları 153. Şube Şefliğine ait E.Ö. idaresindeki 35 AK 260 plakalı kar küreme ve tuzlama aracı, göreve gittiği sırada merkeze bağlı Cemaller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki görevli E.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.