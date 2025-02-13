Kar Küreme Aracı Devrildi: Sürücü Yaralandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde kar küreme aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Aydıncık ilçesi Şebek Geçidi mevkisinde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi, kar temizliği yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürcü amsulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik amacıyla yolu geçici olarak trafiğe kapattı.
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