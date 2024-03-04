ÇEKİM TARİHİ: 1 Mart 2024
Kar leoparının doğaya salınmasından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde, aylar önce kurtarılan bir kar leoparı Cuma günü Helan Dağı'nda doğaya salındı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nden bildiriyor. (XHTV)
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için düzenlenen programda, İbadullah Camisinde mevlit okutuldu ve şehitler için dua edildi. Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı, genel durumları iyi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından Kayseri'de Atatürk portrelerini midyeye işleyen eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide 23 eser bulunuyor ve Erdem, sergiyi üniversitede açarak öğrenci kazanmayı hedeflediğini belirtti. Eserler, endonezya ve Tayland bölgelerinden ithal edilen istiridye kabukları üzerine kesme sanatıyla yapıldı.
Kayseri'de bir taksi durağında yolcu alma nedeniyle çıkan tartışmada R.D. isimli taksici, meslektaşı Ali Demirel'i bıçaklayarak öldürmüştü. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda R.D.'ye 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık M.D.'ye ise oğluna yardım etmek suçundan müebbet hapis cezası verildi.
Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde kesim sırasında patlayan tanker kazasında 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı olayda bir can kaybı daha bildirildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
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