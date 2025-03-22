Kar Meyve Ağaçlarını Etkiliyor - Son Dakika
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Kar Meyve Ağaçlarını Etkiliyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı, çiçeklenen meyve ağaçlarına zarar vererek verimliliği tehlikeye attı.

22.03.2025 14:19
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Kar yağışı meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Ormanağzı Mahallesi'nde meyve ağaçlarının çiçeklerini olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının 20 dereceye kadar yükselmesinin ardından meyve ağaçları çiçeklenmeye başlamıştı. Ancak, ani soğuma ve kar yağışları, bu çiçeklerin donmasına ve zarar görmesine neden oldu.

Bölgede yaşayan çiftçiler, meyve ağaçlarının erken açan çiçeklerinin soğuk hava nedeniyle üşüdüğünü ve bu durumun ürün verimliliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kar yağışının ve düşük sıcaklıkların meyve ağaçlarında hasara yol açtığı ifade edilirken, çiftçiler, ağaçların bu dönemi atlatabilmesi için alacakları önlemler hakkında endişe duyuyor.

Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi'nde, geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklıklarının aniden yükselmesi, doğanın erken uyanmasına sebep olmuş, ancak gelen kar yağışı, bu gelişmenin meyve üreticileri açısından pek de hayırlı olmadığını ortaya koydu. Şimdi gözler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl şekilleneceğine çevrildi.

Olur Ormanağzı Mahallesi Muhtarı Fikri Ulusoy, "Akşam mahallemizde yoğun kar yağışı vardı, inşallah don olayı yaşanmaz. Meyve ağaçlarımızın bir bölümü çiçek açmıştı, bu gece ayaz edip meyve ağaçlarını üşütmez diye umut ediyoruz" dedi.

Ormanağzı mahallesin sakinlerinden Kemal Kurnaz ise "Kar sonrası kaysı ağaçlarında bir siyahlanma görüldü eğer bu akşam don fazla olursa meyve ağaçlarından kaysıları şeftalileri tamamen bitirmiş olur. Diğer meyve ağaçları açmadığı için fazla etkisi olmaz" dedi.

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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