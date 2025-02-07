Kar Motoru Şarampole Devrildi

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde şarampole devrilen kar motorunun sürücüsünü, yolda kar temizleme çalışması yapan kepçe operatörü fark etti.

Kar motoruyla Hıdırnebi Yaylası yolunda ilerleyen Remzi Aygün, henüz belirlenemeyen nedenle şarampolden yaklaşık 200 metre yükseklikteki alt yola devrildi.

Kazanın etkisiyle savrulan Aygün'ün üzeri karla kaplandı.

Bu sırada, bölgede kar yağışı nedeniyle temizleme çalışması yapan kepçe operatörü Mustafa Sarı, kar motorunu fark ederek durdu.

Kendi imkanlarıyla Aygün'ü çıkaramayan Sarı, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Aygün'ü bulunduğu yerden çıkartarak Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sarı, AA muhabirine, yol açma çalışmaları sırasında kar motorunu fark ettiğini belirterek, "Karın altında önce bacağını gördüm. Daha sonra yanımdaki arkadaşımla ellerimizle üzerini temizlemeye başladık. Yaklaşık 200 metre yükseklikteki yoldan alt yola düşmüştü, karla üzeri kapanmıştı, nefes alabilmesi için ilk olarak yüzünü açtık." dedi.