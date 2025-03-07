Kar temizlerken çatıda asılı kalan şahsı, vatandaşlar kurtardı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kar temizlemek için çıktığı binanın çatısından kayıp beline bağladığı iple asılı kalan kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak kar temizliği yapan Hüseyin Ergün'ün aniden ayağı kaydı. Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde Ergün, zemine düşmekten kurtulup çatıda asılı kaldı.
Çevredekilerin olayı görmesi üzerine çatıya çıkan 3 kişi, yaptıkları çalışmayla Ergün'ü bulunduğu yerden kurtardı. Ergün'ün kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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