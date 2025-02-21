Karabat'tan HÜDA PAR'a Sert Tepki - Son Dakika
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Karabat'tan HÜDA PAR'a Sert Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, HÜDA PAR'ın 'Kemalizm' sözlerine sert yanıt verdi.

21.02.2025 23:47
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Domuz bağcı, bayrak, millet ve vatan düşmanı Hüda-Par'ın 'Kemalizm'e yönelik iğrenç sözlerine şaşırmadık ancak bardak dolmadı,taştı! Bu kendini bilmez güruhu kendi listelerinden Meclis'e sokan AKP'nin bu rezalete karşı aksiyon almasını beklemek de en hafif tabirle saflıktır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile HÜDA PAR'ın "Kemalizm"e yönelik  sözlerine tepki gösterdi. Karabat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Domuz bağcı, bayrak, millet ve vatan düşmanı Hüda-Par'ın "Kemalizm"e yönelik iğrenç sözlerine şaşırmadık ancak bardak dolmadı, TAŞTI ! Bu kendini bilmez güruhu kendi listelerinden meclise sokan AKP'nin bu rezalete karşı aksiyon almasını beklemek de en hafif tabirle saflıktır.

Gelen ve gelmekte olan daha kötü günlerin gelmemesi adına sesini yükselten, elini taşın altına sokan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ gibi vatanperver liderlere yönelik kontrol altında tuttukları yargı eliyle sopa gösteren iktidarın, Hüda-Par adlı vatan ve millet zararlısı oluşuma yönelik yapacağı tek şey; her zamanki gibi görmedim, duymadım, bilmiyorum demek olacaktır.

Bir tane ülkemiz var, bir tane bayrağımız var, her şeyden öte Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği emanet ettiği GENÇLİĞİMİZ VAR! Milliyetçi demokratlarla, Kürt demokratlarla, muhafazakar demokratlarla hep beraber bu vatanı kurtarmak; geleceğimize sahip çıkıp aydınlık yarınlara kavuşmak için dikta rejiminden kurtulmak için muasır medeniyetler seviyesinde aklın, bilimin, ilimin ve HUKUKUN hakim olduğu bir Türkiye için bu şansı kullanalım. Hep beraber TAM YOL İLERİ."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabat'tan HÜDA PAR'a Sert Tepki - Son Dakika

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