Karabük Belediyesi Dar Gelirli Çiftlere Ücretsiz Düğün Desteği Sağlıyor

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Karabük Belediyesince evlenmek isteyen dar gelirli çiftlere, ücretsiz düğün salonu ile gelinlik ve damatlık desteği verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kanyon Düğün Salonu'nun evlenecek dar gelirli gençlere ve dar gelirli emeklilerin çocuklarına salı, çarşamba ve perşembe günleri ücretsiz olacağı bildirildi.

Gelinlik ve damatlıkların da ücretsiz verileceği aktarılan açıklamada, "Belediye personelimiz ile çocuklarına da düğün salonumuz ücretsiz olacaktır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Seçim döneminde vadettiğimiz sosyal projelerden biri, belediye işçilerimiz ve çocukları ile dar gelirli emeklilerimizin çocuklarına Kanyon Düğün Salonu'muzda ücretsiz düğün yapılabilmesini sağlamaktı ve bunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.