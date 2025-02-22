Karabük'te Buz Sarkıtları Oluştu

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Yamaç ve kayalıklarda buz sarkıtlar oluştu

KARABÜK - Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yamaç ve kayalıklarda sarkıtlar oluştu.

Karabük'te kar yağışı iki gündür ara ara etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan ve hava sıcaklıklarının da geceleri sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Safranbolu ilçesindeki yamaç ve kayalıklarda buz sarkıtlar oluştu. 20 ile 100 santimetre arasında değişen buz sarkıtlar görsel şölen oluşturdu.