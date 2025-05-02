Karabük\'te Dere Temizliği Yapıldı

Karabük Belediyesi tarafından kent genelinde 11 dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dere yataklarında biriken atıklar, çamur ve yabancı maddeler temizlenerek suyun doğal akışı yeniden sağlandı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla kötü koku ve görüntü oluşumunu önlemek amacıyla yapılan temizlik çalışmalarıyla hem taşkın riskinin azaltıldığı hem de çevre kirliliğinin önüne geçildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Belediyecilik sadece yol yapmak, altyapı kurmak değil, aynı zamanda çevreyi korumak, doğayı temiz tutmaktır. Kentimizdeki dere yataklarının sağlıklı ekosisteme sahip olması için düzenli aralıklarla temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz aylarının yaklaşmasıyla kötü koku ve görüntü oluşumunu engellemek için bu çalışmalara öncelik veriyoruz. Temiz çevre, sağlıklı gelecek demektir. Bu çalışmalarla sadece bugünü değil, yarını da düşünüyoruz. Hemşerilerimizden de çevremizi birlikte koruyarak, birlikte temiz tutmamız için duyarlılık bekliyoruz." ifadelerini kullandı.