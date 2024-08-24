Karabük\'te direksiyon başında fenalaşan sürücü kaza yaptı

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KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan sürücü Mustafa Bostancı (78) kaza yaptı. Sağlık ekibinin kontrolünde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde Eflani ilçesine bağlı Akçakese köyünde meydana geldi. 34 YHV 91 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Bostancı, iddiaya göre direksiyon başında fenalaştı. Otomobil, kontrolden çıkarak ağaçlara çarpıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bostancı'nın cenazesi inceleme sonrası morga kaldırılırken, ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belli olacak.