Karabük'te Domuz Sürüsü Yolda

Güncel

Karabük'te seyir halindeki otomobilin önünden geçen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Eskipazar ilçesine bağlı Başpınar köyünde bir otomobil sürücüsü, aniden yola çıkan domuz sürüsüyle karşılaştı.

Sürücü ve araçtaki yolcular, durum karşısında şaşkınlık yaşadı.

Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayda, sürü kısa sürede yolun karşısına geçerek gözden kayboldu.

O anlar, yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.