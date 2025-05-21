Karabük\'te Garaj Yangını

Karabük'te bir evin önündeki garajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde 3 katlı evin önündeki garajda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek garajı tamamen sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
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