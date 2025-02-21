Karabük'te Kar Yağışı Kayak Keyfini Mahvetti

Güncel

Karlı yolda TOGG ile Tesla\'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Sırp lider berberini, Erdoğan\'ın en yakınındaki isme benzetti

Zelenskiy daha fazla dayanamadı, Trump\'ın isteğine boyun eğdi

Feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı

Avrupa\'ya veda etti!

Dünya\'nın en iyi takımlarından biri onun için Belçika\'da

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Kayak keyfi kazayla son buldu

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Meteorolji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Gece boyu süren kar yağışıyla tesiste kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan Yenice ilçesinde karla kaplı sokakta şambrel ile kayan 2 vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezi karla kaplandı. Yokuş aşağıya şambrel ile kayan 2 vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşların kayak keyfi park halindeki otomobile çarparak son buldu.