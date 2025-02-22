Karabük'te Karla Mücadele

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, karla mücadele çalışmalarında yer aldı.

Belenköy Mahallesi'nde kar tuzlama aracını kullanan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, 25 araç ve 100 personelle Karabük'e hizmete devam ettiklerini söyledi.

Yolları güvenli hale getirmek için mesai arkadaşlarıyla cansiperane bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Tek arzumuz, Cenabıallah'ın bizlere verdiği kar nimeti vatandaşımız için külfete dönüşmesin. Tuzlamalar ve küreme uygulamaları şehrimizin dört bir yanında devam ediyor. Şu an Belenköy bölgesindeyiz. İnşallah bu bereketten kazasız belasız istifade ederiz. Trafiğe çıkmamayı öneriyorum."