Karabük'te Kayak Keyfi ve Bir Köpek

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Kayak keyfi yapanlara eşlik eden köpek renkli görüntüler oluşturdu

Esnaflar karın keyfini böyle çıkardı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aracın arkasına bağlanan halata tutunarak poşetle kayan 3 esnafa eşlik eden köpek renkli görüntüler oluşturdu.

Karabük'te vatandaşlar karın tadını çıkarmaya devam ediyor. Safranbolu Karıt Sanayisinde 3 esnaf aracın arkasına bağladığı halata tutunarak altlarına koydukları poşetle kayak keyfi yaptı. Tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedilirken macera viraja girilirken vatandaşların yuvarlanmasıyla son buldu. Kar keyfine ortak olmak isteyen köpeğin kayan esnafların peşinden koşması da renkli görüntüler oluşturdu.