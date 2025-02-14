Karabük'te Modern Hayvan Barınağı İnşası Devam Ediyor - Son Dakika
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Karabük'te Modern Hayvan Barınağı İnşası Devam Ediyor

Karabük, 1000 kapasiteli modern barınağı ile sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştiriyor.

14.02.2025 16:46
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Karabük'te sahipsiz hayvanlar için 1000 kapasiteli modern barınak inşası devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sokak Hayvanları Barınağı" düzenlenerek 1000 hayvan kapasiteli barınağa dönüştürüyor.

Bu kapsamda 13 bin metrekarelik alan üzerindeki mevcut barınak, sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarda barınmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenleniyor.

Yeni düzenlemeyle barınakta 1910 metrekarelik köpek parkuru yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmanın, onlara sağlıklı ve güvenli ortam sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Çetinkaya, "Karabük Belediyesi olarak her canlının bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Modern barınağımızla hayvanlarımıza daha sağlıklı yaşam sunarken, onların sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduracağız. Projeyle Karabük, her canlıya değer veren şehir olma yolunda önemli bir adım atmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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