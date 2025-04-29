Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'taki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi F.T. yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla evde oturduğunu belirttiği M.B'den şikayetçi oldu.
Bu arada yangında 3 kedinin öldüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?