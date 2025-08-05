Karabük\'te Orman Yangını

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.
Yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahale sürüyor.
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