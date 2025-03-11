Karabük'te Orman Yangını Çıktı

Ormanlık alanda örtü yangını çıktı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi

İlçeye bağlı Yeşilköy Köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.