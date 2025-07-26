Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altında

26.07.2025 12:59
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Karabük'teki orman yangınları kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Bakan bilgi verdi.

KARABÜK'ün Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde, 23 Temmuz'da çıkan orman yangınları 4,üncü gününde devam ederken havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Ovacık yangını ile birlikte 6 ilde 7 orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Antalya Muratpaşa Güzeloba, Antalya Alanya Söğüt, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Manisa Akhisar, Karabük Ovacık Kışla yangınlarını kontrol altına aldık. Yangınlar, yani 6 ilimizdeki 7 yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları burada devam edecek. Özellikle, hava sıcaklığının çok ciddi bir şekilde yükseldiği bu birkaç gün, buna arkadaşlarımız kesintisiz bir şekilde devam edecekler." Dedi.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da saat 14.30 ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre ilçe ve illerden yangınla mücadele için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile polis TOMA'ları sevk edildi. Kent genelinde ormanı yangınlarıyla havadan ve karadan mücadele sürüyor.

Dün kente gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yetkililerden bilgi alarak geceyi kentte geçirdi. Bakan Yumaklı sabah saatlerinde de yangını yerinde takip ederken Cemaller Orman Deposu'nda kurulan koordinasyon merkezine 'Orman Yangın Yönetim Aracı' da konumlandırıldı. Harita üzerine ekipler ve yangın bölgeleri işaretlenirken aracın içi görüntülendi.

6 İLDEKİ 7 YANGIN KONTROL ALTINDA

6 ildeki 7 yangının tamamen kontrol altına alındığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Son açıklamamızdan sonra devam ettiğini söylediğimiz, Antalya Muratpaşa Güzeloba, Antalya Alanya Söğüt, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Manisa Akhisar, Karabük Ovacık Kışla yangınlarını kontrol altına aldık. Yangınlar, yani 6 ilimizdeki 7 yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları burada devam edecek. Özellikle, hava sıcaklığının çok ciddi bir şekilde yükseldiği bu birkaç gün, buna arkadaşlarımız kesintisiz bir şekilde devam edecekler. Bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yine bu orman yangınlarıyla alakalı bütün kurumlarımız canla başla mücadele ettiler. Bundan sonraki günlerde de hem önleme faaliyetleri açısından hem de çıkan yangınlara çok hızlıca müdahale ederek onların büyümesini engelleme açısından da aynı ciddiyetle devam edecekler. Ben gayret gösteren bütün orman kahramanlarımızla ilgili kurum ve kuruluşlarımıza, bizlere her zaman destek olan o bölgelerdeki vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. " dedi.

KARABÜK, ANTALYA VE MERSİN'DE YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece boyu mücadelemiz sürdü. Yine arazi şartlarının çok kırıklı, engebeli, kanyonlarla, derin yarlarla dolu olduğunu söylemiştim. Mümkün olduğu kadar hem iş makinalarımızın hem de arasözlerimizin buralara ulaşması için de gece boyu çalışmalar devam etti. Sabahın ilk saatlerinde hava araçlarının müdahalesine başlamak istedik ama yoğun sis ve duman buna izin vermedi. Çok lokal olarak hava araçlarının mücadelesi söz konusu şuan. Rüzgar lehimize, gün içinde maksimum 25 kilometre/saate ulaşacağı bilgisi var bizde. Dolayısıyla bu açıdan herhangi bir problemimiz olmayacak. Burada 2 uçak 23 helikopterle bugün bu mücadelemizi sürdürmüş olacağız. Tabi bütün hava araçlarını havada görmeyecekler, onlar belli bir prensipte, planlama dahilinde çalışıyorlar." diye konuştu.

BAKAN DEVAM EDEN YANGINLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Antalya Gazipaşa'daki yangınla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Yangına gece boyu yoğun müdahalemizi sürdü, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye de başladık. 2 uçak, 11 helikopter görevlendirilmiş durumda. Karadan arkadaşlarımızı müdahalesi sürüyor." İfadelerini kullandı.

Dün gece 01.50'de Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını başladığını belirten Bakan Yumaklı, "Aslına bakarsanız bu orman dışı alanda başlayıp, ormana sirayet eden bir yangın. Bunu sıklıkla söylüyoruz, bizim müdahalelerimizin yarıdan fazlası orman alanı dışında başlayan yerlerde oluyor. Onların büyük bir kısmı da ormana sirayet eden yangınlardan oluşuyor. Dolasıyla hem Gazipaşa'da hem Silifke Çaldırlı mevkisindeki yangınlarda bölgenin şiddetli rüzgara maruz kaldığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Bu bölgeler çok şiddetli rüzgar altında. Arkadaşlarımız gerçekten gece boyu buna dikkat ederek müdahalelerine devam ettiler. Gün içinde de şiddetli rüzgarın devam edeceğiyle ilgili meteorolojik veriler var elimizde. Hem Karabük Safranbolu, hem Antalya ve Mersin yangınlarında yani Gazipaşa ve Silifke yangınlarında aktif 3 yangından bahsediyoruz. An itibariyle yerleşim yerlerini tehdit eden herhangi bir yangın söz konusu değil." dedi.

'BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN ORMAN DIŞINDA BAŞLAYIP ORMANA SİRAYET EDEN YANGINLAR'

Bugün ve yarın sıcaklıkların daha da artacağını belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bizim öngörümüz 28'ini geçecek şekilde, Ağustos'un ilk haftasına kadar sürecek, şiddetli sıcak ve kuraklıkla birlikte rüzgarların olacağı yönünde. Biz bu yangınları söndürecek kabiliyete sahibiz. Ancak bizi zorlayan aynı il içerisinde birden fazla farklı alanlarda yangın çıkması ya da riskli gördüğümüz alanlarda yangın çıkmasıyla güçlerimizin bölünmesi. Hatılatmalarımızı yapacağız. Bu, orman içerisinde dikkat edilmesi olmayacak. Altını özellikle çiziyorum, bizi en çok zorlayan orman alanları dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar. Özellikle bugün için Kuzey Ege ve Güney Marmara çok büyük risk teşkil ediyor. Ama her bölgemiz için teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızdan 81 ilimiz için, ülkemizin her bir noktası için yangına sebebiyet verecek herhangi bir faaliyette bulunulmamasıyla ilgili hassasiyet istirham ediyorum. Bu hassasiyeti, yeşil vatanımız için istiyorum. Burada mücadele eden, etmek durumunda olan bütün kardeşlerim için istiyorum. Vatandaşlarımızın sağ duyusuna güveniyorum. Umarım sadece bu 3 yangına odaklanmış oluruz, başka bir yangın haberi almadan inşallah bu yangınlarla ilgili güzel haberleri vermeye devam edebiliriz."

DUMANLAR 40 KİLOMETRE UZAĞA YAYILDI

Kentin 2 ilçesinde 4 gündür süren orman yangınları nedeniyle yangın merkezlerine karayolu ile yaklaşık 40 kilometre uzaklığa kadar dumanlar yayılırken, yüksek kesimlerde duman tabakası görünür hale geldi. Yanık kokusu ise kent merkezinde belirgin şekilde hissediliyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

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