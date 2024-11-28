Karabük\'te Otomobil Yangını

Karabük'te park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Merkez ilçesine bağlı Tandır köyünde Hüseyin Ö'ye ait 78 AL 196 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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