Karabük\'te Otoparkta Yangın

KARABÜK'te hastanenin kapalı otoparkında park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapalı otoparkında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Otoparkta park halinde bulunan 78 BA 912 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otoparktan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle, yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.