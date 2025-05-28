KARABÜK'te başına poşet takılan çakalı yoldan geçen vatandaş kurtardı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Hüseyin Kurt, yolda yürüdüğü esnada refüjde başına poşet takılı halde bir çakalı fark etti. Hüseyin Kurt, eliyle çakalın başındaki poşeti çıkarttı. Çakal orta refüjden koşarak uzaklaşırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Poşetli Çakal Kurtarıldı - Son Dakika
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