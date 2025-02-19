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Karabük'te Sağduyu Çağrısı

Karabük\'te Sağduyu Çağrısı

Eskipazar ve Yortan belediye başkanları, gerginlik sonrası taraftarlara sağduyu çağırdı.

19.02.2025 17:16
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Karabük'te amatör lig maçında yaşanan gerginliğin ardından Eskipazar ve Yortan belediye başkanları sağduyu çağrısında bulundu.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, 16 Şubat'ta Karabük 1. Amatör Ligi'nde Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından taraftarlara sağduyu çağrında bulunmak üzere ortak açıklama yaptı.

Cıva, iki kulüp arasında her zaman kardeşlik havası olduğunu belirterek "Buradaki sıkıntı 2 takım taraftarlarının da ateşli olması ve takımlarını fazla desteklemesi. Üzülerek söylüyorum. İstenmeyen olaylar oldu. Kırılan koltuklar ve dağılan tribünler Eskipazar'a yakışmadı. Bu sorumluluğu alıyorum. Yortan halkından, Yılmaz Başkanımızdan ve Yortan yöneticilerinden özür diliyorum." diye konuştu.

Maçta yaşanan olaylar sonrası kırılan koltukları tamir ettireceklerini dile getirerek, "Zararı karşılayacağız. Kardeşliğimiz devam etsin." dedi.

Tiryaki de maç sonrasındaki olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sporun amacının kardeşlik ve barış olduğunu vurguladı.

Olayları Eskipazar halkına ve yetkililere mal etmediklerinin altını çizen Tiryaki, "Bu tür olumsuzlukları telafi etmek için adım atıyoruz. İlk defa belediye başkanımız, kulüp başkanımız, önümüzdeki hafta içerisinde Yortansporu'muzun yaptığı idmanı beraberce izleyeceğiz. Orada futbolcularla ve taraftarla kaynaşma içerisinde olacağız. Sonrasında Yortan ekibi heyet olarak Eskipazar'a gidecek. Bu nahoş görüntüyü silmek, bertaraf etmek için elimizden gelen gayreti sarf vereceğiz. Önemli olan futbolda barışın, huzurun tesis edilmesi." ifadelerini kullandı.

Olay

Karabük 1. Amatör Ligi'nde, 16 Şubat'ta oynanan Yortanspor-Eskipazar Belediyespor maçının ardından deplasman tribünündeki bazı taraftarlar kırdıkları koltukları sahaya atmış, iki takım taraftarı arasında yaşanan gerginlik, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu sona ermişti.

Kaynak: AA

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