Karabük'te TIR Yangını

KARABÜK'te, bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangın yanındaki diğer TIR'a sıçrarken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında 2 TIR'ın dorsesi de hasar gördü. Olay, gece saatlerinde Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 78 AT 044 plakalı TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yanında bulunan 78 BA 492 plakalı TIR'ın dorsesine de sıçradı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 TIR'ın dorsesinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,