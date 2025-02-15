Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, durumundan şüphelenilen M.D'nin üst aramasında 271 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.