Karabük\'te Yangın Mağdurlarına Konteyner Ev

Karabük'teki orman yangınından etkilenen ailelere 5 konteyner ev teslim edildi.

Merkeze bağlı Kamış köyünde kurulumu yapılan konteynerlerin tamamına eşyalar yerleştirildi, altyapı, elektrik ve su hattı bağlama çalışmaları yapıldı.

Evi tamamen yanmış, yıkılmak üzere veya ağır hasarlı durumda olan aileler için hazırlanan 21 metrekarelik konteynerlerde, yatak ve oturma odaları ile mutfak, duş ve lavabo bulunuyor.

6 kişilik aileye uygun tasarlanan konteynerlerin içerisine, AFAD ekipleri tarafından ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılaması için ranza, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli ocak, yastık, nevresim takımı, bardak, tabak, tencere, tava, kepçe, kaşık, çatal, tuzluk ve bulaşık malzemeleri konuldu.

Ayrıca olası yangınlara karşı konteynerlere ikişer yangın tüpü ve bölgenin sıcak olmasından dolayı klima yerleştirildi.

Öte yandan, AFAD Başkanlığınca bölgeye getirilen konteynerlerin talepler doğrultusunda kurulacağı, ihtiyaç durumuna göre başka bölgelere gönderileceği belirtildi.