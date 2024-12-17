Karabük\'te Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Karabük'te bir kişi evinin önünde ölü bulundu.
Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak'taki 2 katlı evinin kapısının önünde C.K'yi (82) hareketsiz halde gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, C.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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