Karabük\'te Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı

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KARABÜK'te vatandaşlar yeni yılı coşkuyla sokaklarda karşıladı.

100'üncü Yıl Mahallesi'nde yeni yılın ilk dakikaları sokakta kutlandı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde havai fişek gösterisiyle gökyüzü ışıl ışıl aydınlandı. Vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak korna sesleri eşliğinde yeni yılı kutladı. Bazı vatandaşlar Noel Baba kostümleri giydi ve araçlarına 2025 yazılarıyla süsleyip trafikte korna çalarak kutlama yaptı.

Safranbolu ilçesinde de Köyiçi mevkiinde bir araya gelen vatandaşlar, sokakta müzik eşliğinde oyunlar oynayarak 2025'i karşıladı.