Karabük'teki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
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Karabük'teki Orman Yangınları Kontrol Altında

01.08.2025 19:39
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Karabük'teki orman yangınları başarıyla söndürüldü, 1.8 milyon TL zarar görenlere ödeme yapıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü ve Ovacık Kışla köyünde 23 Temmuz'da, 28 Temmuz'da ise merkeze bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınları söndürüldü. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yaklaşık olarak 575 kara aracı, üçü dron olmak üzere 26 hava aracıyla birlikte yaklaşık 600 civarında araçla yangınlara müdahale edildiğini açıklayarak, "65 ilimizden Karabük'e yardıma gelen görevlilerimiz de dahil olmak üzere 1900'e yakın görevlimiz bir fiil bu yangının söndürülmesinde ve bu afetin sonlandırılmasında bizlerle birlikte mücadele ettiler. Köylerimizin ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın devletinin yanında yer almasıyla birlikte el birliğiyle söndürdük" dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar Köyü ve Ovacık Kışla köyü ile merkeze bağlı Kahyalar köyünde çıkan orman yangınlarına ilişkin Karabük Valisi Mustafa Yavuz açıklamalarda bulundu. Yangınlarda can kaybının olmadığını vurgulayan Vali Yavuz, "Çarşamba günü şu anda içinde bulunduğumuz alanda Safranbolu Çavuşlar köyümüzde başlayan hemen arkasından Ovacık Kışla köyümüzde başlayan yine birkaç gün sonra merkez ilçe Kahyalar köyümüzde başlayan yangınları gerçekten tüm kurumlarımızın orman teşkilatımız, itfaiyemiz, AFAD'ımızın, DSİ'mizin, Özel İdaremizin ve adını sayamadığım tüm kurum ve kuruluşlarımızın ortak mücadelesi sivil toplum kuruluşlarımızın ve gönüllülerimizin katkıları ve bu köylerimizin ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın devletinin yanında yer almasıyla birlikte el birliğiyle söndürdük. Çok şükür mücadelenin sonunda herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu afet söndürüldü." diye konuştu.

'23 KÖYDE 63 MAHALLE GÜVENLİ ALANLARA TAHLİYE EDİLDİ'

Vali Yavuz, 23 köydeki 63 mahalleyi güvenli alanlara tahliye ettiklerini ifade ederek açıklamalarına şöyle devam etti:

"207 gönüllümüz ve STK temsilcimiz bu orman yangınının söndürülmesinde bizlere katkı sağladılar. Yerleşim yerlerimize yangının sirayet etmemesiyle ilgili yerleşim yerlerimizin etrafından oluşturduğumuz bantlarla çok şükür bir iki köyümüzdeki özellikle Kamış köyümüz dışındaki diğer köylerimizde çok ciddi bir sıkıntı yerleşim yerlerimizde yaşamadık. Vatandaşlarımız da bizler y'angını kontrol altına alındı' dediğimiz saatten itibaren yavaş yavaş köylerine, evlerine yerleşim yerlerine döndüler. 23 köyümüzdeki 63 mahallemizi güvenli alanlara tahliyemizi gerçekleştirdik. Bir de merkezde bir mahallemizin tahliyesini gerçekleştirdik. O tahliyeler daha sonrasında yangın kontrol altına alındıktan sonra sonlandırıldı. Bin 163 hanemizin tahliyesinin yapıldığını ve bu hanelerde de iki bin 357 vatandaşımızın tahliye edildiğini görmekteyiz. Vatandaşımız güvenli bölgelerden canlarına herhangi bir zarar gelmeden şimdi tekrar evlerine dönüşlerini sağlamaya başladılar. Zarar gören evlerimiz, mahallelerimiz ve köylerimizde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından hasar tespitleri yapıldı. Bugün itibariyle de askıya gönderiyoruz. 3 ilçemizden 7 köyümüzde 74 bağımsız bölümün hasar gördüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tarafından hasar tespitleri tamamlandı. 45'i konut, 8'i depo, 3'ü ahır ve 18'nin de samanlık olduğunu görüyoruz."

'ŞU ANA KADAR VATANDAŞLARA 1.8 MİLYON ÖDEME YAPILDI'

Yangından zarar gören vatandaşlara şu ana kadar 1.8 milyon TL ödeme yapıldığını söyleyen Vali Yavuz, "Yaklaşık 45 konutumuzdaki zarar gören ev eşyalarıyla ilgili zarar tespitlerini yaptılar ve bunların da ödemeleri gerçekleştirildi. Hemen ilk dakikadan itibaren yangının büyük alana yayılmasıyla birlikte AFAD başkanlığımız tarafından Karabükümüze yaklaşık 3 milyon civarında bir ödenek tahsis edildi. Bu anlamda da zarar gören vatandaşlarımızın AFAD'ımız tarafından tespitleri yapılarak Çevre ve Şehircilik, Defterdarlığımız tarafından tespitleri yapılarak şu ana kadar 1.8 milyonluk bir ödeme vatandaşlarımıza gerçekleştirildi. Sadece bununla da sınırlı değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından temel ihtiyaçların giderilmesi anlamında Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımıza 3 milyonluk bir ödenek aktarıldı. Şimdi vakıflarımız ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından bu ödeneklerin sahada kullanılması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili ödenek aktarımları gerçekleştirildi. AFAD tarafından evi yanan ve bizden konteyner talep eden vatandaşlarımız için AFAD başkanlığımız İçişleri Bakanımızın talimatıyla 20 konteyner Karabük'e sevk edildi. Şu ana kadar talep eden 7 vatandaşımızın konteynerleri kuruldu. Elektrikleri bağlandı, ev eşyaları içine konuldu. Orada 2 gün önce artık dört dörtlük bir şekilde yaşamlarına başladılar." şeklinde konuştu.

Ovacık ilçesi Kışla köyünde bir kişinin gözaltına alındığını belirten Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Bir yerde özellikle Ovacık Kışla'da bir kişinin gözaltı konusu oldu. Onlar adalete teslim edildi. Oradaki süreç yürüyor. Emniyet, jandarma ve orman teşkilatımız ince bir çalışma yapıyorlar. Orada da sonuç aldığımız zaman adalete teslim edeceğiz." dedi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karabük'teki Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika

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