Karabük\'ten kısa kısa

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Karabük'te meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

19.11.2024 17:48
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Karabük'te meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 79 ABF 886 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda A.Ö. yönetimindeki 78 AZ 661 plakalı tırla çarpıştı.

Bir süre sürüklenen otomobildeki Y.K. ve E.D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safranbolu ilçesindeki kazada ise devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

U.K. idaresindeki 07 E 6965 plakalı otomobil, Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, otomobilde hasara neden oldu.

Karabük'te 2 otomobil yandı

Karabük'te 2 otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Sanayi Sitesi'ndeki bir kaporta dükkanının önünde park halindeki çekme belgeli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobilin yakınındaki 78 AAR 339 plakalı aracın da hasar gördüğü öğrenildi.

Merkez 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde ise 78 AY 359 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

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