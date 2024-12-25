Karabük\'ten kısa kısa

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

25.12.2024 17:49
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim faaliyetleri ve okulun ihtiyaçları hakkında bilgi alan Çetinkaya, özel bireylerin eğitimine her zaman destek vereceklerini vurguladı.

Karabük'e 21 doktor ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığının 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümülüğü (DHY) kapsamında yapılan kura çekimiyle Karabük'e 21 hekim ataması gerçekleştirildi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kalp ve damar cerrahisi ile adli tıp gibi branşların yer aldığı 8 uzman hekim ile 13 pratisyen hekim, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ilçelerdeki hastanelerde göreve başlayacak.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt'ın yaptığı ortak açıklamada, atamalar sayesinde Karabük genelindeki sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kapsamlı bir hale geleceği belirtildi.

Özellikle uzman hekim eksikliğinin azaltılması, vatandaşların kaliteli ve zamanında sağlık hizmetine ulaşması adına büyük bir adım olduğunu belirtilen açıklamada, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu atamalarda emeği geçen Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ediyoruz. Karabük'te sağlık alanında yapılan her yatırımın, halkımızın hayat kalitesini yükselttiğinin bilincindeyiz." ifadesine yer verildi.

Karabük'te eğitim projeleri hayata geçirilecek

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20-21 Aralık'taki programı kapsamında Karabük'e yönelik yeni eğitim yatırımlarını açıkladığı bildirildi.

Yapım programına alınan yatırımların Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Soğuksu Ortaokulu, Mehmet Akif İlkokulu, Özel Eğitim Anaokulu olarak açıklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ihale izni alınan Özel Eğitim Uygulama Okulu projesi de hayata geçirilecek. Bunun yanı sıra Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin KARDEMİR'in desteğiyle yeniden inşa edilmesi yönünde Bakanlık tarafından çalışmalara başlandığı duyuruldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'e kazandırılan bu yatırımların AK Parti'nin eğitimdeki güçlü vizyonunun bir yansıması olduğunu belirterek, "Eğitim alanında Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'in öncülüğünde büyük adımlar atıyoruz. Karabük'ümüze kazandırılan bu yatırımlar, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğine yapılan en kıymetli hizmettir. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, desteklerini esirgemeyen milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Ali Keskinkılıç teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salt, AK Parti Karabük teşkilatı olarak eğitimin her kademesinde daha güçlü bir Karabük için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Karabük'ü daha ileri taşımak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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