Karabük\'ten kısa kısa

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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

12.02.2025 09:16
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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tiyatro ve sinema sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından sahnelenen "Usta" adlı tek kişilik tiyatro gösterimiyle Sultan 2. Abdülhamid Han anıldı.

KBÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, tiyatroseverlerden ilgi gördü.

İki seans halinde sahnelenen oyunun akşam gösterimine KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş'ın yanı sıra akademisyenler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

"Usta" oyunu, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik döneminden itibaren Osmanlı'nın son yıllarına kadar uzanan yaşam öyküsü anlatılıyor.

Ressam Prof. Dr. Basri Erdem, KBÜ öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi, Ressam Prof. Dr. Basri Erdem'in liderliğinde baskı resim tekniklerini öğrenme fırsatı sunan çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, fakültenin akademik personeli ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Çalıştayda, sanatçı Basri Erdem baskı resim tekniklerini açıklayarak, öğrencilere uygulamalı deneyimler sundu.

Katılımcılar, baskı resim sürecinin matematiksel gelişim aşamalarını keşfetme ve teknikleri derinlemesine öğrenme fırsatı buldu.

Çalıştayın sonunda, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun tarafından Prof. Dr. Basri Erdem'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Basri Erdem'in baskı resim sergisi KBÜ'de izlenime sunuldu

Prof. Dr. Basri Erdem'in baskı resim koleksiyonu, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesinde açılan sergiye akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler yoğun katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, "Baskı tekniklerinin zorluğunu ve eserlerin kıymetini ancak uygulayarak anlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Erdem, bugüne kadar 14 farklı üniversitede eserlerinin sergilendiğini belirterek, gençlerin sanata ilgisini artırmayı ve baskı resim sanatını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediğini kaydetti.

Erdem'in eserlerinin yanı sıra dünya müzelerinden edindiği taşbaskı, linol baskı, ağaç baskı, serigrafi ve dijital baskı gibi farklı tekniklerde üretilmiş çalışmaların da yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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