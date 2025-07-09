Karabük\'ten kısa kısa

HAK-İŞ Konfederasyonu Karabük İl Başkanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için anma programı düzenledi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi girişinde düzenlenen ve Konfederasyona bağlı sendika başkanları ile üyelerin katıldığı programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, HAK-İŞ teşkilatı olarak tek yürek olup şehitleri andıklarını söyledi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen de şehit olan askerleri rahmetle andı, Türk milletine ve ailelerine sabır ve baş sağlığı diledi.

Ekemen, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bugün ve yarın işyerleri önünde şehitleri anma programı düzenlenmesi kararı alındığını kaydetti.

Karabük'te ciple otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

M.Y. idaresindeki 34 AV 9798 plakalı cip, Karabük- Ankara kara yolu Mermer mevkisinde çalışma nedeniyle yolun tek şeride düştüğü bölgede karşı yönden gelen T.Y. yönetimindeki 54 TL 811 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananın bulunmadığı kaza kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.