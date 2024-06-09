Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük\'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Paşabey köyünde, Yaşar T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu bitişikteki ahşap eve sıçramadan söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

09.06.2024 09:37
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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Paşabey köyünde Yaşar T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu bitişikteki ahşap eve sıçramadan söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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