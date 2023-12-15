18:10 • •
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangın iki evde büyük hasar oluşturdu.
Başpınar köyü Hocalar Mahallesi'nde Şaban Kara'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki Ayhan Kara'nın evine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken evler kullanılamaz hale geldi.
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