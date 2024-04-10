Karabük\'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından yamaçtan kayan toprak ve taşlar ana yolu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yenice Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle kapanan ana yolun ulaşıma açılması için canla başla çalıştıklarını bildirdi.
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