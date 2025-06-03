Karadağ'da 'Bilim Ülgün' Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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Karadağ'da 'Bilim Ülgün' Atölyesi Açıldı

Karadağ\'da \'Bilim Ülgün\' Atölyesi Açıldı
03.06.2025 17:28
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T3 Vakfı destekli 'Bilim Ülgün' atölyesi, çocuklara bilimi ve teknolojiyi sevdirecek.

Karadağ'ın Ülgün şehrinde çocuklara bilimi sevdirmek ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla T3 Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Bilim Ülgün" atölyesi törenle hizmete açıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Ülgün Belediyesi, T3 Vakfı ve XL Labs işbirliğinde gerçekleştirilen proje, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Bilim Türkiye Eğitim Programları" kapsamında faaliyet gösterecek.

Bilim Ülgün'de, teknoloji, astronomi ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve DENEYAP Atölyeleri gibi çeşitli alanlarda hazırlanan çalışmalarla çocukların bilimsel düşünme becerilerinin desteklenmesi ve yaratıcılıklarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Azerbaycan'dan sonra "tek atölye konsepti" ile hayata geçirilen ikinci "Bilim Türkiye" atölyesi olma özelliğine sahip Bilim Ülgün, aynı zamanda Karadağ'da bu alanda kurulan ilk örnek proje oldu. Proje, sadece eğitimsel değil, kültürel bir köprü kurma amacını da taşıyor.

Açılış töreninde T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TİKA Daire Başkanı Uğur Tanyeli'nin yanı sıra Karadağ ve Türkiye'den üst düzey yetkililer yer aldı.

Hıdır, buradaki konuşmasında şunları kaydetti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmeleri, merak duygularını beslemeleri ve takım çalışması becerilerini kazanmaları için özel olarak tasarlandı. Bilim Ülgün'de eğitim alacak çocuklarımız, keşfetmenin heyecanını yaşayacak, sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmeyi öğrenecek ve bilimi hayatlarının doğal bir parçası olarak görmeye başlayacaklar."

Hıdır, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Kırgızistan ve son olarak Karadağ olmak üzere toplam 5 ülkede, 28 bilim merkeziyle faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Bilim Türkiye Programı kapsamında bugüne kadar 4 milyondan fazla öğrenci, merkezlerimizde ve düzenlediğimiz etkinliklerde eğitim aldı. Bilim Türkiye kapsamında Karadağ ile bu vizyonu paylaşmak bizim için yalnızca bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda ortak değerler, kalıcı dostluk ve sorumluluk bilinci üzerine inşa edilen yeni ve anlamlı bir yolculuğun başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Hıdır ve beraberindekiler bilim merkezindeki atölyeleri gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Bilim Ülgün, Karadağlı çocukların bilim ve teknolojiye erişimini kolaylaştırması ve Türkiye'nin bilgi ve deneyimini bölgeyle paylaşma kararlılığını ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Etkinlik, Karadağ, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ'da 'Bilim Ülgün' Atölyesi Açıldı - Son Dakika

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