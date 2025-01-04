Karadağ'da Silah Yönetmeliği Değişiyor - Son Dakika
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Karadağ'da Silah Yönetmeliği Değişiyor

Karadağ\'da Silah Yönetmeliği Değişiyor

Cetinje'deki saldırı sonrası ruhsatsız silah bulunduranlara ağır cezalar gelecek.

04.01.2025 01:16
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Karadağ hükümeti, ülkenin güneyindeki Cetinje kentinde dün 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik ağır cezalar getirmeye hazırlanıyor.

Başkent Podgoritsa'da olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Konseyinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Milojko Spajic, 12 kişiyi öldüren saldırgan Aco Martinovic'in ciddi psikolojik sorunları olan birisi olduğunu belirtti.

Silah yasasının yenileceğini duyuran Spajic, "Silah ruhsatı olanlara 1 Ocak 2026'ya kadar yeni psikolojik ve güvenlik testlerinden geçmeleri için süre tanıyacağız. Gereken koşulları sağlayamayanların ruhsatı alınacak." diye konuştu.

Spajic, yasa dışı olarak silah bulunduranlar için halihazırda "Hayata saygı duy, silahını geri ver" kampanyası yürüttüklerini aktararak, kampanyayı 2 ayla sınırlandıracaklarını, ruhsatsız silahlarını teslim etmeyenlerin ise ağır ceza alacağını bildirdi.

"Silahlarını bulundurmaya devam edenlere acımayacağız" ifadelerini kullanan Spajic, saldırının, dini veya milliyetçi bir nedenle işlenmediğini kaydetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Karadağ, kişi başına düşen yasa dışı silah sayısında dünyada 6'ncı sırada yer alıyor.

Hükümet binası önünde gösteri düzenlendi

Öte yandan, Milli Güvenlik Konseyi toplantısının devam ettiği sıralarda, başkentteki hükümet binası önünde toplanan yüzlerce kişi ülkedeki güvenlik yetkililerinin istifasını talep etti.

Kalabalık, ellerinde "sistem çürüdü", "elleriniz kanlı" ve "12 dakika sessizlik" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Jelena Doderovic, çocuklarının güvenliği için gösteriye katıldığını belirterek, "Bizden biri de hedef olabilirdi." dedi.

Bir diğer gösterici Nikola Milic de Cetinje'de yaşananlardan oldukça etkilendiğini ifade ederek, "Bu son yaşanan trajedi hükümet için bardağı taşıran son damla oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırgan, kız kardeşini de öldürdü

Dün Cetinje kentinde 45 yaşındaki Aco Martinovic, bar kavgası sonrası ruhsatsız silahla 12 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi de ağır yaralamıştı.

Kentte 5 farklı yerde silahlı saldırıda bulunan Martinovic, polisin etrafını sarması üzerine intihar etmişti.

Saldırganın öldürdüğü 12 kişi arasında kız kardeşi ve yakınları ile 10 ve 13 yaşlarında 2 kardeşin bulunduğu aktarılmıştı.

Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: AA

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