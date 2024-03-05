Karadağ Temyiz Mahkemesi, Terra Luna ve TerraUSD geliştiricisinin ABD'ye iadesini bozdu

Karadağ Temyiz Mahkemesinin, geçen yıl tutuklanarak 4 ay hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'u ABD'ye iade etme kararını bozduğu bildirildi.
Karadağ Temyiz Mahkemesince yapılan açıklamada, Yüksek Mahkemenin şubatta aldığı "Do Kwon'u ABD'ye iade etme kararı"nın, Do'nun avukatlarının itizarı sonrası bozulduğu belirtildi.
Açıklamada, mahkemenin Do'nun iade talebininin ilk ABD'den mi yoksa Güney Kore'den mi yapıldığına dair konulara değinerek sürecin tekrarlanmasını talep ettiği kaydedildi.
Bu arada, Terraform Labs şirketi, ocakta ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.
ABD ve Güney Kore Do'nun iadesini istemişti
ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.
Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te de "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini talep etmişti.
Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
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