Karadaği: Suriye'nin Birliği Öncelikli - Son Dakika
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Karadaği: Suriye'nin Birliği Öncelikli

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadaği, Suriye'nin geleceği için birlik ve diyalog çağrısı yaptı.

13.03.2025 23:16
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Suriye'de birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde daha aydınlık bir gelecek inşa edilebileceğini söyledi.

Beraberindeki heyetle dün Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Karadaği, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Merkezinde dünkü ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadaği, Suriye halkının yıllardır yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, Suriye'de birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde daha aydınlık bir gelecek inşa edilebileceğini dile getirdi.

Ziyaretin, Suriye'deki son gelişmeler ve gelecekte atılacak adımlar üzerine istişarelerde bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini aktaran Karadaği, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde diyaloğun önemine dikkati çekerek tüm kesimlerin katılımıyla adil bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Karadaği, Şara ile yaptığı görüşmede, Suriye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal durumunun ele alındığını, ulusal birlik ve yeniden inşa sürecine dair değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Karadaği: "Suriye'nin birliği önceliklidir"

Karadaği, Şam'da dünkü ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Suriye halkının yıllardır süren fedakarlıklarına ve direnişine dikkati çekerek, "Bu millet, sabrı ve fedakarlığıyla büyük bir başarı elde etti. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilirse, Suriye için daha aydınlık bir gelecek inşa edilebilir. Suriye'nin birliği önceliklidir." dedi.

Suriye'nin geleceği için diyalog ve istişare mekanizmalarının önemini, farklı toplumsal kesimlerin yönetim sürecine katılımının sağlanması gerektiğini vurgulayan Karadaği, "Halkın tüm kesimlerinin sürece dahil olması, kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için hayati önem taşıyor. Suriye, sadece belli bir grubun değil, tüm vatandaşlarının ortak vatanıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kalkınma sürecinde yurt dışında yaşayan Suriyelilerin de önemli bir rol oynayabileceğini belirten Karadaği, "Ülke dışında yaşayan Suriyeliler, sermaye ve bilgi birikimleriyle kalkınma sürecine katkı sunabilir. Onları sürece dahil etmek, yeniden yapılanma sürecini hızlandıracaktır." şeklinde konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: "Suriye'nin geleceği için çalışıyoruz"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da dünkü görüşmede ülkede istikrarı sağlamak için gerçekleştirilen adımlara ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan anlaşmaya değindi.

Şara, ülkede uzun yıllardır devam eden siyasi ve ekonomik zorluklara işaret ederek ulusal birlik ve toplumsal uyumun önemine dikkati çekti.

Ülkede onlarca yıldır yaşanan zorlukların, toplumsal yapıyı derinden etkilediğini, halkın uzun süredir maruz kaldığı adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Şara, şunları kaydetti:

"Suriye halkı, uzun yıllar boyunca dışlanma, baskı ve ekonomik zorluklarla mücadele etti. Bugün, ulusal birliği sağlamak ve geleceğe umutla bakmak için somut adımlar atıyor ve Suriye'nin geleceği için çalışıyoruz."

Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetinden Şam'a ziyaret

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden bir heyet, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile başkent Şam'da bulunan başkanlık sarayında bir araya gelmişti.

Heyette Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin yanı sıra İsam el-Beşir, Muhammed Hasan ed-Dedev, Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ali Muhammed Sallabi, Muhammed es-Sağir ve Sultan el-Haşimi ve Muhammed el-Yafii yer aldı.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam Müftüsü Usame er-Rifai ve din adamı Muhammed Ebu'l-Hayr Şükri de hazır bulundu.

Suriye'nin yeniden inşa sürecinde temel alınması gereken adımların masaya yatırıldığı görüşme, dua ve karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadaği: Suriye'nin Birliği Öncelikli - Son Dakika

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