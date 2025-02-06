Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Kar Yağışına Etkin Mücadele

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışına karşı iş makinelerinden oluşan 20 araçlık filosu ve 200 personeliyle etkin mücadele sürdürdü.

Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde yağmaya başlayan ve ilçeyi etkisi altına alan kar yağışına karşı temizlik çalışmalarına dün gece ve bugün sabah saatlerinde de devam etti. Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda iş makinelerinden oluşan 20 araçlık filosu ve 200 personeliyle kar yağışının etkili olduğu tüm noktalarda gerekli önlemler alındı, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Gece boyunca yaşanabilecek don olaylarına karşı da özellikle rampalarda tuzlama çalışmaları yapıldı. Ana arterler başta olmak üzere, tüm yollar açık tutuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel ise sabahın ilk ışıklarından itibaren yayalar için kaldırımları güvenli hale getirdi.

Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.