Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Mevlid Programı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Mevlid Programı

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği mevlid programında 3 bin kişiye kavurma dağıtıldı. Başkan Halil Posbıyık vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

15.06.2024 18:06
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği mevlid programı, Şehir Mezarlığı'nda yoğun bir katılımla yapıldı. Programda 3 bin kişiye kavurma dağıtıldı, Başkan Halil Posbıyık vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin arife gününde Şehir Mezarlığı'nda düzenlediği mevlid programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa Başkan Posbıyık da eşi Neriman Posbıyık ile katıldı.

Posbıyık, programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Her Ramazan ve Kurban Bayramı arefesinde birlikte bizleri büyüten, yetiştiren, hayat veren büyüklerimize yakınlarımıza dualar ediyoruz. Ne mutlu hepimize. Bu kasım ayında yaşadığımız kasırga felaketinde mezarlıklarımız büyük hasara uğradı. Başta Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere tüm ekiplere şükranlarımı sunuyorum. Mahallelerdeki dahil tüm mezarlıkları en temiz, düzgün hale getirdiler. En büyük mutluluğumuz zaten canlılara hizmet ettiğimiz gibi ölülerimize de hizmet etmek bizim en önemli özelliğimiz. Mezarlıklar Müdürlüğümüz yeni hazırlıklar içerisinde, yeni düzenlemelere gidiyor. Bizzat bizim bölgemizde hisseli yerleri almak için büyük çaba gösteriyoruz. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Sağlık, sıhhat içerisinde nice bayramlarda bir arada olmayı Allah nasip etsin."

Belediyenin kurduğu SBD TV'den canlı yayınlanan mevlid programının ardından 3 bin kişiye kavurma, pilav, ayran ve şeker ikramında bulundu.

Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, daha sonra Şehir Mezarlığı'ndaki aile yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Mevlid Programı - Son Dakika

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