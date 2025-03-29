Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden Şehir Mezarlığında Mevlit Programı

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, geleneksel hale getirdiği arife günü mevlit programını şehir mezarlığında gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, mezarlıklara dikilmek üzere 30 bin çiçek fidesi dağıtıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, şehir mezarlığında mevlit okuttu. Programa, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Mücahid Andiç, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Mezarlıklar Müdürü Tayfun Özcan, programa katılan Ereğli halkına teşekkür etti. Ardından din görevlileri mevlit programını icra etti, dua edildi.

"Mezarlıklara dikmeniz için 30 bin çiçek fidesi dağıtıyoruz"

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık şunları söyledi:

"Hepinize hoş geldiniz diyorum. 26 senedir Allah sağlık verdiği müddetçe hiç aralık vermeksizin bu geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Bu Ramazan ayında da 94 yılından itibaren yaptığımız gibi 3 kap sıcak yemeği evlerimize gönderdik. Ayrıca tatlı gönderdik. İhtiyaç sahiplerimizi yalnız bırakmadık. Gıda kolilerini gönderdik. Mezarlıklarımızı temizledik. Bizim için mezarlıklarımızın temiz ve bakımlı olması son derece önemli. Yine 100 bin metrekare alanda Belen'de kurduğumuz ve yapmaya devam ettiğimiz büyük mezarlıkta şehitler mezarı yapılmaya devam ediyor. Orada da ücretsiz olarak defin işlerine başladık. Allah razı olsun diyenlere bende onlara Allah razı olsun diyorum. Bizim için dua etmeleri yeterli. Bu ramazan ayında oruçlarınızı tuttunuz, namazlarınızı kıldınız, dualarınızı ettiniz, Allah kabul etsin diyorum. İnşallah bir dahaki senede hiç eksiksiz, sağlık, sıhhat içerisinde bir dahaki bayramlarda bir arada olmayı Allah bizlere nasip etsin. Çoluk çocuğunuzla birlikte bayramınız güzel geçsin. Bugün yine iki noktada mezarlıklara dikmeniz için 30 bin çiçek fidesi dağıtıyoruz. Bunlar bir gelenek. Bizde bu dünyadan göçtüğümüz zaman inşallah arkamızdan gelenler bu gelenekleri devam ettirirler diyorum, herkese iyi bayramlar diliyorum, Allah Kurban Bayramı'na erişmeyi nasip etsin. Hocalarıma şükranlarımı sunuyorum."

"Mevlam bir dahaki ramazana sağlıkla, huzurla erişmeyi nasip etsin"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt ise "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan ramazanın sonuna gelmiş bulunuyoruz, hüzünle uğurluyoruz. Bu ayda yaptığımız ibadetleri mevlam kabul eylesin. Bu ibadetlerimiz ve ramazan vesilesiyle Gazze'de, Filistin'de zulüm altında bulunan Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Mevlam bir dahaki ramazana sağlıkla, huzurla erişmeyi nasip etsin" diye konuştu.