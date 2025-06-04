Karadeniz Ereğli Belediyesi Plajları Sezonu Açıyor

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi plajları Sevgi ve Barış, 7 Haziran Cumartesi gününden itibaren sezonu açıyor. Plajlar, sabah saat 09.00 ila akşam 20.00 arasında hizmet verecek.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Plajları, bayramın ikinci gününden itibaren sezonu açıyor. Batı Karadeniz'in tek Mavi Bayraklı plajları olan Sevgi ve Barış Plajları, cumartesi gününden itibaren halkın hizmetine açılacak. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, birim müdürleriyle yaptığı toplantıda, kalan eksikliklerin hemen tamamlanması talimatını verdi.

Buna göre, cumartesi sabah 09.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında Belediye Plajları halkın hizmetine açık olacak.