Karaloğlu'ndan Artvin'de Hayvan Koruma İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaloğlu'ndan Artvin'de Hayvan Koruma İncelemesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Artvin'de hayvan barınağı inşaatını ve Hayvanları Koruma Yasası'nı inceledi.

18.04.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Artvin'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Turan Ergün'ü makamında ziyaret eden Karaloğlu, daha sonra Valilik Salonu'nda Hayvanları Koruma Yasası kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

Artvin Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile İl Özel İdaresi tarafından Bakırköy köyünde 50 dönümde yaptırılan hayvan barınağı inşaatında incelemelerde bulunan Karaloğlu, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Karaloğlu, Hayvanları Koruma Kanunu'nun Ağustos 2024'te değiştiğini, böylece sokaktaki sahipsiz hayvanların toplanıp rehabilite edilmesi ve doğal alanlarda yaşamlarını sürdürmeleri noktasında yasal bir paradigma değişikliği olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, il özel idaresi bulunan 51 ilin valisine yasanın uygulanmasına liderlik yapmaları talimatı gönderdiğini vurgulayan Karaloğlu, "Esas sorumluluk belediyelerimizde ama valilerimiz illerinde bu işe liderlik yapıyor. İllerdeki sahipsiz hayvanlar meselesini çözme konusunda Sayın Bakan'ımızın bir talimatı oldu. Biz de illeri geziyoruz, çalışmaları yerinde inceliyoruz, yapılanları görüyoruz. Söyleyeceklerimiz varsa onları söylüyoruz." dedi.

Karaloğlu, tespit ettikleri sorunların çözümü için Ankara'da gayret içinde olacaklarını vurgulayarak, "Sayın Vali'mize çok teşekkür ediyorum, Artvin'de ciddi bir mesafe alınmış. En kısa zamanda Artvin ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızla, sahipsiz hayvan meselesinde sokakların, şehirlerin ve köylerin rahatladığını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Politika, Güncel, artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaloğlu'ndan Artvin'de Hayvan Koruma İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
Avrupa gecesine damga vuran olay Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti

19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:32 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
08:30 İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
08:13 Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
08:03 Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
07:54 9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 20:39:12. #7.11#
SON DAKİKA: Karaloğlu'ndan Artvin'de Hayvan Koruma İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement