Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu.
Abbas Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Pakize K'yi (84) yakınları hareketsiz şekilde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hacıbeyli Mahallesi'nde meydana gelen yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri, çalıntı olduğu ihbarı üzerine harekete geçtiği bir araçta kaçak göçmen ve uyuşturucu ele geçirdi. Araç içerisinde yapılan aramada toplam 35 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı ve yabancı uyruklu şahısların idari işlemleri tamamlandıktan sonra göç idaresine teslim edilecek.
İstanbul'da aracıyla kaza yapan bir vatandaş, hasarlı aracını Mercedes Benz Mengerler servisine götürdü. Ancak yetkili servis, araca bakmak istemeyince vatandaş duruma tepki gösterdi. Aracın fazla hasarlı olduğunu söyleyen servis, aracın başka bir servise götürülmesini istedi. Vatandaş ise bu durumu video çekerek eleştirdi. Olayın ardından yetkili servis, konunun yargıya taşındığını ifade etti.
THY Euroleague'in 29. Haftasında Fenerbahçe evinde Valencia Basket'i mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. A. Efes ise deplasmanda ASVEL'e yenilerek 17. mağlubiyetini aldı. Real Madrid liderliğini sürdürüyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, D-100 kara yolunda iftar vakti trafikte kalan sürücülere Akyazı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından iftariyelik dağıtıldı. Yapılan açıklamada, ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini yaşadıkları belirtilerek, hemşehrilerin mutluluğu ve memnuniyetinin kendilerini de mutlu ettiği ifade edildi.
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen sporculardan Yağmur Tek, Okullar Arası Mersin Şampiyonası tekvando branşında üst üste 5 maç kazanarak şampiyon oldu.
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