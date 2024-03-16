Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu

Karaman\'da bir kadın evinde ölü bulundu

Karaman'ın Abbas Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Pakize K., yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

16.03.2024 11:49
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Karaman'da bir kadın evinde ölü bulundu.

Abbas Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Pakize K'yi (84) yakınları hareketsiz şekilde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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